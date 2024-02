Firenze | molotov al consolato Usa | il 21enne | “Sono stato io | nessun complice”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Dani Hakam Taleb Moh'd, ilfiorentino fermato per le molovov lanciate contro ilUsa di, ha ammesso di aver compiuto l'azione contro la sede diplomatica statunitense, spiegando di aver agito da solo, senza l'aiuto di complici. Il giovane - fermato sabato scorso con l'accusa di atti di terrorismo e porto delle due, lanciate la notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio -, ha risposto alle domande del gip diAntonio Pezzuti stamani in occasione dell'udienza di convalida. Il giudice, alla fine dell'udienza ha convalidato il fermo ordinato dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal sostituto antimafia Lorenzo Gestri e disposto la misura cautelare in carcere per l'indagato.