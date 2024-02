Firenze | anziana chiede lo scontrino | la spingono in terra Chiama il 118 da sola Guarirà in 30 giorni

Tentata truffa a Firenze ai danni di un' anziana , che fortunatamente non si è fatta intimorire riuscendo a sventa re il malvivente L'articolo Firenze : ... ()

Firenze : anziana aggredita in pieno giorno da un uomo - salvata da una donna rom

L'aggressore l'ha avvicinata in via di Caciolle e le ha messo le mani al collo per strapparle la collanina d'oro; le sue grida hanno attirato ... (247.libero)