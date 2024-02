Fiorello lancia una frecciatina a Chiara Ferragni a Sanremo 2024 | la sua reazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Durante la prima serata del Festival dinon ha perso l’occasione per scherzare su una cosa che aveva fattodurante l’edizione precedente e che era diventata virale e iconica. Infatti, ha riadattato una sua frase per Amadeus, scatenando l’ilarità del pubblico. Come prevedibile, è arrivata lasocial della tanto discussa e criticata influencer. Ecco come l’ha presa.: la stoccata diDurante la prima serata del Festival diandata in onda martedì 7 febbraioha sorpreso Amadeus rendendolo protagonista di una gag divertente che ha avuto come bersaglio ...