Fiorello | “C’è chi ha pagato 1000 euro per vedere Sanremo dietro Ibrahimovic”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “VivaRai2!… Viva!’ accende la notte che fa seguito alla prima serata del Festival., Biggio, Casciari e la co-conduttrice Alessia Marcuzzi, in compagnia di tutta la banda, hanno portato il buonumore nelle case degli italiani anche a tarda ora in diretta dall’Aristonello, il glass allestito all’esterno dell’Ariston. Si parte naturalmente da quella che è stata la serata appena terminata: ha sorpreso l’apparizione in apertura di Zlatan, che ha poi assistito al resto della puntata in prima fila. “Salutiamo la signora che haper sedersi in seconda fila e che si è trovata davanti tutta la serata– scherza-. L’ho vista che si spostava a destra, a manca… non ha visto il Festival, ma sa tutto ...