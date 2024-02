Fiorella Mannoia | le immagini dai centri antiviolenza di ‘Una Nessuna Centomila’

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Con lo stesso entusiasmo con cui ci si trova insieme a tifare la nazionale ai Mondiali di Calcio, le donne deidi tante città italiane si sono radunate per sostenere. L’artista è infatti Presidente Onoraria di UnaCentomila – fondazione creata da Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Paladino – ed in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con Mariposa. Un brano che risuona con le loro storie e le loro lotte e che non a caso riporta il titolo della fondazione di cui è Presidente Onoraria. Leche hanno condiviso, allegre e commoventi al tempo stesso, testimoniano l’affetto e la gratitudine che provano per questa straordinaria artista, da sempre al loro fianco nella battaglia contro la violenza sulle donne. Foto ...

Quinto posto per Mahmood, che torna a Sanremo dopo la vittoria in coppia con Blanco lo stracciarose. Il pezzo si chiama Tuta Gold ed è in pieno stile mahmoodiano. Innovatore indiscusso della musica ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Fino a domenica la rassegna canora viene descritta a beneficio per chi non può vederla su Raiplay Sound, tutti i pomeriggi alle 18 ...