Fiorella Mannoia | il segreto dei suoi capelli ricci? Un ferro arricciacapelli che porta sempre in valigia

Sesta partecipazione al Festival di Sanremo per Fiorella Mannoia . Sul palco dell’Ariston, scalza e in abito da sposa , la cantautrice romana, con ... (open.online)

È iniziato il Festival di Sanremo 2024. Prende il via l'edizione numero 74 della kermesse canora che per cinque giorni vedrà 30 cantanti sfidarsi ... (europa.today)

Fiorella Mannoia, in abito lungo bianco, arriva sul palco dell'Ariston a piedi scalzi. La prima volta risale agli anni '60 con Sandie Shaw, quindi nella serata conclusiva della 57/ma edizione la ...Al suo sesto Ariston Fiorella Mannoia è stata in grado di scatenare, letteralmente, il popolo dei social a pochi minuti dall'inizio della prima serata del festival di Sanremo. La Mannoia è stata la ...Fiorella Mannoia, in abito lungo bianco, arriva sul palco dell'Ariston a piedi scalzi, come aveva ipotizzando nei giorni scorsi. L'obiettivo è conquistare punti al Fantasanremo (+5 punti). La cantante ...