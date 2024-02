Fiordaliso non guarda Sanremo 2024 e commenta Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Colpo di scena durante la 34esima puntata del “Grande Fratello” andata in onda lunedì 5 febbraio. Dopo quasi cinque mesi […] (perizona)

Fiordaliso , nella puntata di ieri 5 febbraio in prima serata, ha deciso di abbandonare definitivamente il “Grande Fratello”. Una decisione sofferta, ... (iltempo)

La cantante ha comunicato nella puntata andata in onda ieri sera, 5 febbraio, la decisione di abbandona re la Casa. Ecco perché (ilgiornale)

Fiordaliso si schiera dalla parte di Beatrice e attacca Perla : “Non è vero che in Casa fai tanto”

In puntata Fiordaliso prende una posizione: si schiera dalla parte di Beatrice e attacca Perla: "Non è vero che fai tanto in Casa" L'articolo ... (novella2000)