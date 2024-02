Figlio di Segre | quereliamo Elena Basile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 14.50 Ildi Lilianaannuncia querela contro l'ex ambasciatrice. In un video, aveva chiesto alla senatrice:"Possibile che lei si tormenti solo per i bambini ebrei? Quelli palestinesi non la toccano?". L'avvocato Belli Pace,di, spiega chesostiene che il suo video nasce da articoli che avrebbero travisato il pensiero di sua madre.Dunque,non a lei va chiesta rettifica,ma a quei giornali.Belli Pace:"Nessun travisamento. Lei non si assume la responsabilità della diffamazione.".