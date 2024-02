Figli con due mamme | il no alle trascrizioni è giuridicamente sbagliato e politicamente pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A meno di essere un populista della peggior specie, non esiste alcuna semplice formula che consenta di sintetizzare in poche parole la drammatica decisione di ieri della Corte d’Appello di Milano. Il dramma sta nel fatto che la nuova narrazione dominante, che vuole la biologia controllare ogni relazione umana e cancellare la famiglia fondata sugli affetti e sulla cura, sembra ormai aver preso il sopravvento anche nelle aule dei tribunali che vorremmo considerare tradizionalmente più aperti. Sarò chiaro sin d’ora: la decisione di cui sopra èsbagliata epericolosa. Ma cerchiamo di navigare la complessità del caso con l’unica bussola che funzioni: quella che indica i diritti fondamentali dei bambini, in particolare il loro diritto a un’identità e a una relazione con i genitori, come il Nord magnetico. La questione giuridica ...