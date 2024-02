Fiction | tour de force al Palazzetto Baviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ciak si gira, sulla spiaggia di velluto è febbre da. Oscurata la scritta ‘Polizia’ all’ingresso delche fino a giugno sarà il Commissariato della serie televisiva ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’. Scattata la caccia al vip, sono pochi i fortunati che sono riusciti a strappare un selfie al protagonista Marco Bocci. Era stato lui ad annunciare l’inizio delle riprese del suo nuovo lavoro che sarà trasmesso in autunno sulle reti Mediaset: quattro giorni fa, sul suo profilo Instagram era apparsa una foto con scritto "-2 e si comincia". Domenica è arrivato puntuale all’Hotel Terrazza Marconi dove alloggerà per tutta la durata delle riprese che termineranno a giugno. Ci si fermerà martedì, per la sfilata dei carri allegorici: nel percorso è compresa anche piazza del Duca dove da lunedì tre mezzi della ...