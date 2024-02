FIBA Europe Cup 2023 2024 | Varese sbanca Oradea e ringrazia il Chemnitz | arriva l’accesso ai quarti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Aveva bisogno di un semplice incastro la Pallacanestroper approdare aidi finale dellaCup: vincere in trasferta contro l’e sperare che ilfacesse altrettanto in casa contro il Leiden. La buona notizia èta dalla Germania, proprio con la facile affermazione della squadra di casa per 78-57 contro la formazione olandese. Poi, pochi minuti dopo, èto il successo per 96-103 di, che dopo essere partita male nel primo quarto e aver accorciato le distanze nel secondo, riesce con un grandioso terzo periodo da 39 punti a trovare l’allungo decisivo, con il vantaggio poi ben gestito negli ultimi 10? di partita. Mattatore di serata Olivier Hanlan con i suoi 29 punti, ben assistito ...

Continua l’effetto Nico Mannion per la Itelyum Varese . La squadra di coach Bialaszewski torna in corsa per la qualificazione ai quarti di finale ... (oasport)

Sconfitta pesante per la Pallacanestro Varese , che cade in Olanda contro il Leiden con il punteggio di 81-77 e ora non controlla più il proprio ... (sportface)

Si è appena conclusa la sfida che chiudeva la seconda fase dell’Europe Cup e in Romania sono scesi in campo i padroni di casa dell’Oradea e l’Itelyum Varese, in quello che era uno spareggio per andare ...La sconfitta per 81-77 sul parquet dello ZZ Leiden ha messo in pericolo la Itelyum Pallacanestro Varese di coach Tom Bialaszewski, che dovrà assolutamente conquistare una vittoria ...Questa sera alle 19 l'Itelyum si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Fiba Europe Cup in casa dei rumeni: serve vincere e sperare che Leiden non vinca in Germania. All'andata gli avversari v ...