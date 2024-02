Fiamme Oro e cittadini di domani Inaugurato il settore giovanile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un luogo di crescita e di formazione. Un’occasione di inclusione e integrazione nel segno dello sport e dei suoi valori. Uno spazio per consentire a giovani e giovanissimi, in particolare a quelli più in difficoltà, di dedicarsi al judo. Forgiare campioni del futuro, come nella storia delleOro, ma soprattuttodel. È l’obiettivo a cui si ambisce con la palestra della sezionedel gruppo sportivo della Polizia che ha sede nella questura di Perugia. Al taglio del nastro erano presenti il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco e il capo della polizia, Vittorio Pisani. A benedire la palestra è stato il vescovo di Perugia - Città della Pieve, Maffeis. Presenti anche il questore Fausto Lamparelli, il sindaco Andrea Romizi, il presidente del gruppo sportivo...