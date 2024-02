Festival di Sanremo | tutto sulla prima puntata La classifica provvisoria

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha visto esibirsi tutti i 30 artisti in gara, con Loredana Bertè, Angelina Mango e Annalisa in testa ... (tutto.tv)

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport. Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi. ABBONATI ORA Leggi il giornale ...Ogni giorno milioni di persone amano guardare film, serie e documentari: c'è sempre una storia nuova a cui appassionarsi qualsiasi siano le preferenze, gli stati d'animo o ...Il Festival di Sanremo 2024 ha preso il via con la consueta e infinita maratona di canzoni, ospiti e l'atmosfera magica del teatro Ariston. Dopo la prima esibizione dei 30 artisti in gara, nella top 5 ...