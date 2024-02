Festival di Sanremo | debutto col botto | 65% di share | solo Baudo ha fatto meglio di Amadeus

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)colper ildi: nella prima serata della 74esimacon con la conduzione di Marco Mengoni segna un ascolto medio di 10.561.000 di spettatori per unodi 65.1%. Addirittura un milione di telespettatori in più rispetto alla prima serata dall’anno scorso. Si tratta del miglior risultato nella prima serata delle ultime cinque edizioni condotte da. Lo scorso anno, la prima serata aveva totalizzato un ascolto medio di 10,7 milioni di spettatori per unodel 62.5%. I dati di ascolto della prima serata deldiPer quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata deldi ...