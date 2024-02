Festa Italia nel Tiro a Volo | in Coppa del Mondo è oro per Rossi e De Filippis

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Rabat, 7 febbraio 2024 – –perfetto indel. A Rabat, l’domina le gare e lo fa con Jessicae Mauro Deche vincono nel trap, rispettivamente nella gara femminile e in quella maschile. Il racconto della gara e l’intervista di Jessica(fitav.it) La poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica a Londra 2012, ha dettato il passo sia in qualificazione sia in finale. Entrata nel round conclusivo con il dorsale numero uno grazie al punteggio di 116/125 +9, Jessica si è messa subito al comando del sestetto delle migliori e non ha più lasciato la prima posizione fino alla vittoria, ottenuta con il totale di 42/50. “Sono distrutta ma felice. È la prima gara di una stagione importante, per cui cominciare così ...