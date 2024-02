Ferrara | esplode un camper in un parcheggio | due morti carbonizzati

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un boato, poi le fiamme altissime. Due persone sono morte oggi quando ilsu cui si trovavano è andato a fuoco a. L’esplosione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in unnei pressi dell’emporio sportivo Decathlon, in via Ferraresi. Il 118 intervenuto insieme alle volanti della polizia non ha potuto far altro che accertare la morte delle due persone, ancora senza un nome. Sarebbero due familiari, di nazionalità italiana. Sembra che all’interno delci fossero due bombole di Gpl. Aperto un fascicolo, sono al vaglio i filmati delle telecamere della zona e la presenza di eventuali testimoni. Secondo il Resto del Carlino, ilera molto datato e la vecchia targa riportava la sigla della provincia di La Spezia. Leggi anche: Riccione, esplosioni ...

