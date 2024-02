Ferrara | camper a fuoco nel parcheggio di Decathlon | la macabra scoperta all’interno VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Due persone di nazionalità italiana sono morte in unandato a, in un. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi delin via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio della polizia e dei vigili deldel mezzo pare ci fossero due bombole di Gpl e qualcuno ha riferito di un’esplosione. I due morti sarebbero due familiari, ma ancora in corso di identificazione. La polizia sta sentendo eventuali testimoni e verificando se ci sono telecamere in zona.