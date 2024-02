Ferrara | camper a fuoco in un parcheggio | morte due persone Si indaga sulle cause

22.38 Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara ,in un parcheggio Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio della polizia e dei ... (servizitelevideo.rai)

Un camper è andato a fuoco, poco prima delle 18.30 di oggi. I vigili del fuoco di Ferrara sono arrivati sul luogo ma non hanno potuto che constatare la completa distruzione del mezzo. All’interno sono ...Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. È successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio ...Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio della polizia e dei vigili del fuoco.