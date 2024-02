Feralpisalò-Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lombardi per continuare a credere nella salvezza, i siciliani per non mollare la zona playoff.si giocherà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 14 presso lo stadio Garilli FERALPISALO’-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa stanno dimostrando di non voler mollare facilmente la cadetteria, contrariamente a quanto dice la classifica con il penultimo posto a 21 punti. La squadra di Zaffaroni è infatti reduce da otto punti in cinque partite, segno che è viva e che venderà cara la pelle fino al termine della stagione I rosanero si stanno avvicinando ai piani alti della classifica con il quinto posto a meno cinque dalla promozione diretta. La squadra di Corini è in fiducia come dimostra lo score delle ultime ...