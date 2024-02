FantaSanremo | la carica di 2 | 6 milioni di utenti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Assurdo. Abbiamo raggiunto cifre inimmaginabili, dati superiori a ogni più ottimistica previsione": la maratona per la raccolta delle iscrizioni alha portato una messe di squadre e dida record, che ha sorpreso per primi i ragazzi ideatori e gestori del fantasy game legato al Festival della canzone italiana che ha preso il via ieri sera. Parlano i numeri: 2.656.000 gliiscritti, 4.201.022 le squadre create, 492 mila le leghe. Facendo un raffronto con il dato straordinario dell’anno scorso, risulta un milione in più di, erano state 278mila le leghe nel 2023, quest’anno hanno sfiorato quota 500mila e "la marea di fantallenatori ha formato oltre 4,2di squadre" commenta il team. Significativo il fatto il rush finale è stato quello che ha fatto ulteriormente ...

Da oggi in poi si fa sul serio: Quando vengono caricati dunque i punti FantaSanremo in app come su piattaforma web dedicata al gioco del festival ... (optimagazine)

Le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival della canzone italiana ha preso il via con l’esibizione di tutti i trenta cantanti in gara.Mancano poche ore all'inizio della 74esima edizione di Sanremo e i cantanti in gara si stanno preparando a salire sul palco più ambito d'Italia. Quest'anno, al Teatro ...(Adnkronos) – Tutti pazzi per il FantaSanremo e gli appassionati possono approfittare di una piccola proroga per le iscrizioni. L'extra-time, come indicato su Instagram, prevede la chiusura delle iscr ...