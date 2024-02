Fantasanremo 2024 della seconda serata in tempo reale | cantanti e punti aggiornati

I look total black mai come quest'anno hanno imperversato alla prima serata di Sanremo 2024 . La ragione? Fanta Sanremo . Perché per conquistare «baudi» ... (vanityfair)

La prima serata del 74esimo Festival di Sanremo non ha deluso le attese dei 2milioni 650mila fantallenatori del FantaSanremo che in questa edizione ... (funweek)

Svelate alcune curiosità riguardanti i portafortuna dei cantanti in gara al Festival della canzone italiana: i dettagli ...Seconda serata di Sanremo 2024: nella prima abbiamo visto un tripudio di completi bianchi (Fiorella Mannoia, Sangiovanni, Diodato) e qualche total black (che fa punti al Fantasanremo). Questa sera ci.Fan del Fantasanremo in fibrillazione: Annalisa è stata l'unica artista al festival a non aver sceso le scale dell'Ariston al momento della sua esibizione. Un malus per gli appassionati del gioco che ...