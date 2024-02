FA Cup | Gnonto decisivo | Leeds agli ottavi | la sorpresa Maidstone scopre la sua avversaria

FA Cup, replay del quarto turno: Plymouth e Leeds si affrontano per volare agli ottavi di finale. Ultime notizie, link e live streaming.Plymouth-Leeds è una partita del quarto turno di FA Cup e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.Should Leeds United progress against Plymouth Argyle in a Fourth Round Replay, the Whites will travel to either Aston Villa or Chelsea. Emirates FA Cup Fifth Round ties will be played during the week ...