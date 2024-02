«Fa così con tutte | fatti toccare o non ti rinnova il contratto» | la denuncia di un’operaia molestata per un mese in un caseificio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una donna di 49 anni ha raccontato di aver subìto molestie per un interosul posto di lavoro, durante il turno di notte in unnella zona di Pinerolo (Torino). Una situazione che l’ha portata a sviluppare «ansia reattiva correlata a mobbing e molestie sul luogo di lavoro», come certificato dalla diagnosi del medico di base. Le vessazioni erano continue, secondo quanto spiegato dalla stessa lavoratrice a Repubblica. E non riguardavano solo lei: «Facon. Lascialo fare, poi la smetterà e se la prenderà con un’altra. Se ti ribelli, non tino il», si era sentita dire. E ancora: «Angela, se no non ti fa lavorare». Il racconto «Una volta mi ha bloccata prendendomi da dietro, appiccicandosi alla ...