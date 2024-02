Ex Inter Ranocchia rivela | 'Ecco perché dissi no alla Juventus'

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Andrea, ex difensore dell', durante il podcast Frog Talks racconta un retroscena di mercato: "Nel 2014 stavo per andare...

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - 'Ho fatto a Parma una stagione in prestito e poi ho avuto la fortuna di trovare Conte qua all'Inter. Io ho fatto le ...Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Fabrizio Biasin ha detto la sua sul Derby d'Italia: " A Milano l'Inter è scesa in campo per fare l'Inter che conosciamo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...