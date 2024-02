Ex Gnk di Campi Bisenzio Cinquecento euro agli operai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) OSNAGOper i 185della ex Gnk di. Li hanno donati i soci del circolo Arci La Lo.co. di Osnago. I soldi erano stati raccolti durante la mobilitazione a favore dei 70 dipendenti della ex Voss di Osnago, che i dirigenti della filiale italiana della società tedesca volevano lasciare a casa di punto in bianco alla Vigilia di Natale del 2020, salvo essere obbligati a una brusca retromarcia dstessi lavoratori che per settimane hanno allestito un presidio permanente, coinvolgendo sindaci e rappresentanti istituzionali. Invece che essere licenziati in troncoe impiegati sono così riusciti a strappare di beneficiare della cassa-Covid, della cassa integrazione straordinaria e degli incentivi all’esodo. "Avevamo promesso loro ...