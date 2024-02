Ex Gkn | Qf diserta il tavolo in Regione Fabiani | “Paghi gli stipendi ai 180 lavoratori”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Questa mattina, 7 febbraio 2024, in, alcoordinato da Valeriosulla vertenza ex Gkn ora Qf, è emersa “l’urgenza massima di provvedere al sostentamento di 180 famiglie” L'articolo proviene da Firenze Post.

Questa mattina, 7 febbraio 2024, in Regione, al tavolo coordinato da Valerio Fabiani sulla vertenza ex Gkn ora Qf, è emersa “l’urgenza massima di provvedere al sostentamento di 180 famiglie” ...Il consigliere per il lavoro Fabiani: "Comportamento gravissimo" allo scadere del termine per il pagamento degli stipendi di gennaio 2024, primo mese scoperto dopo la cessazione della cassa integrazio ...In palazzo Strozzi Sacrati erano presenti Regione, Città metropolitana, Comune di Firenze e Comune di Campi, e le organizzazioni sindacali e le RSU, in rappresentanza di 180 famiglie che da domani ...