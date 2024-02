Europee | l’annuncio di Tridico a sorpresa | “Ho deciso”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pasqualescende ufficialmente in campo in politica.è stato fatto dallo stesso ex presidente dell’Inps ai microfoni de ‘La Repubblica’. E’ stato uno degli uomini di fiducia di Giuseppe Conte durante il suo mandato di premier. Ora Pasqualeè pronto ad iniziare una nuova avventura in politica. Ad ammetterlo è proprio l’ex presidente dell’Inps in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Pasqualeannuncia il suo arrivo in politica – Cityrumors.it – foto Ansahadi candidarsi alle prossimecon il M5s. “Ho accettato la proposta di Conte – le parole dial quotidiano nazionale – sarò capolista nel collegio del Sud. Sono molto contento, ma anche emozionato perché questo è il mio battesimo ...