Europarlamento approva deregolamentazione dei nuovi Ogm Ngt

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bruxelles, 7 feb. (askanews) – La lunga e complicata votazione sul regolamento sulle “nuove tecniche genomiche” (Ngt) della plenaria del Parlamento europeo, oggi a Strasburgo (con oltre 300 emendamenti, di cui moltiti o respinti con una differenza di pochi voti), ha prodotto un testo chel’impianto di fondo della proposta della Commissione: una sostanzialenell’Ue di questiOgm “di precisione”, quando risultano da non più di 20 modificazioni genetiche (Ngt1) e sono perciò considerati come “sostanzialmente equivalenti” alle piante “convenzionali”. Come prevede la proposta originaria, al di là delle 20 modificazioni genetiche (Ngt2) resta invece pienamente applicabile la normativa Ue sugli Ogm, ovvero un regime di autorizzazione fondato sulle valutazioni di rischio da parte ...

Bruxelles, 7 feb. – La lunga e complicata votazione sul regolamento sulle “nuove tecniche genomiche” (Ngt) della plenaria del Parlamento europeo, oggi a Strasburgo (con oltre 300 emendamenti, di cui m ...STRASBURGO - Via libera dell'Eurocamera, sebbene con una maggioranza non nettissima ad una risoluzione in cui la Plenaria esprime " profonda preoccupazione per le gravissime minacce alla democrazia, a ...Con 307 sì, 263 no e 41 astenuti, Strasburgo approva uso delle nuove tecniche genomiche. Passano emendamenti su etichettatura e tracciabilità ...