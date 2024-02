Espulsione e due giornate di squalifica | salta il big match

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’nell’ultimo turno di campionato è costato carissimo: scatta ladi due, non ci sarà per il bigdi campionato. Arrivati a metà febbraio, i maggiori campionati europei sono ormai nella fase più calda. Le prossime settimane saranno infatti decisive in ottica scudetto, ma non solo. In questesi deciderà molto sulle retrocessioni e sui piazzamenti in Europa, tra qualificazione alla nuova Champions League e le competizioni “secondarie” come Europa League e Conference League. In Serie A, l’ultimo weekend ha regalato lo scontro al vertice tra Inter e Juventus, con i nerazzurri che hanno vinto 1-0 e si sono portati a +4 in classifica con una partita in meno rispetto ai bianconeri. Una sorta dipoint scudetto che però va messo a segno nei ...