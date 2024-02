Esposito | «All’Inter aiutato e svantaggiato da una cosa! Lautaro Martinez…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sebastiano, attaccante dell’Inter in prestito alla Sampdoria, si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Le sue parole sul suo con Conte in nerazzurro, suMartinez e non solo INCOSCIENZA – Questo il racconto di: «Conte? L’allenatore migliore al mondo assieme a Guardiola. Quando il difensore portava palla gli attaccanti sapevano già come muoversi. Guardando solo la palla sai che l’attaccante ed il centrocampista fa quel movimento. Lui sapeva già. Inter? Mi ha, ma anche, l’incoscienza del momento. L’incoscienza di allenarmi conMartinez, Lukaku, Sanchez e compagnia. I troppi campioni che erano lì e che ci sono tutt’oggi. Mi haad andare in campo senza paura, maa ...