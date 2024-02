“Ero un bullo” | corso di approfondimento sul bullismo e cyberbullismo + libro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Formatori Andrea Franzoso, autore del“Ero un” Maria Giuseppina Pacilli, docente universitario di Psicologia Sociale presso Università degli Studi di Perugia Marta Mereghetti, psicologa giuridica Andrea Scirpa, criminologa Elena Ferrara, promotrice della L'articolo .

“La piazza è una risposta A Salvini? Io non personalizzo. Si sta facendo del male da solo perché non capisce che se il diritto di Sciopero è stato ... (ilfattoquotidiano)

Si è presentato in ospedale con i sintomi di un’anemia, è stato sottoposto a una lastra e da qui la scoperta sconcertante. L’uomo aveva un vero e ... (secoloditalia)

Quali sono i comportamenti da bullo più frequentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata contro bullismo e cyberbullismo, 5 libri da leggere per prevenirlo e combatterlo ...«A 15 anni la mia vita era difficile. Non uscivo di casa, non avevo amici e iniziavo a dare segni di depressione. A scuola ero nel mirino dei bulli»: a raccontarlo alla vigilia della Giornata Nazional ...