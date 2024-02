Erasmus in Gaza | il film documentario di scena a Garbagnate

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Milanese (Milano), 7 febbraio 2024 – Arriva aMilanese il pluripremiatoin”. L'appuntamento per la visione è venerdì 9 febbraio alle ore 20.30 al cinema teatro Italia di via Varese 23, a ingresso libero. Al termine della proiezione seguirà un dibattico con Antonio Scordia, responsabile Amnesty International Mena ovvero Middle East and North Africa. Scordia si occupa di tutelare i diritti umani in quell'area e contribuisce a darne notizia nel nostro Paese coordinandosi con i gruppi di attivisti presenti sul territorio e con gli uffici dell’organizzazione situati in Italia. Gli altri relatori presenti saranno Meri Calvelli, Capo Missione indella Ong Acs, Viviana Codemo, ricercatrice si occupa da oltre 30 anni di Palestina, dove ha ...

“Erasmus in Gaza” è il film di Chiara Avesani e Matteo Delbò che sarà proiettato giovedì 8 febbraio alle 20 negli spazi di “Immagina Coworking” in via Cesare Battisti (prima traversa a sinistra di via ...A Garbagnate Milanese, venerdì 9 febbraio 2024, Cinema Teatro Italia, via Varese 25 alle ore 20.30 con ingresso libero, proiezione del pluripremiato documentario “Erasmus in Gaza” a cui seguirà un dib ...Garbagnate Milanese, venerdì 9 febbraio 2024, Cinema Teatro Italia, via Varese 25. Ore 20.30. Ingresso libero, presentazione degli autoriMentre la guerra imperversa nella città più popolosa della Pale ...