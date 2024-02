Emma Heming | moglie di Bruce Willis | “Ho molta più speranza oggi”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La modella ha spiegato di voler diffondere consapevolezza sulla demenza frontotemporale, malattia dalla quale il marito è affetto: “È importante per me essere una voce per quelle famiglie che non possono esserlo”. L'articolo proviene da DireDonna.