Emissione BOT | in asta il 9 febbraio 2024 | non perdere l’occasione

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In arrivo la primadel mese di: il MEF collocherà BOT 12 mesi per 9 miliardi di euro. I dettagli. BOT è l’acronimo di Buoni ordinari del Tesoro, titoli di Stato emessi dal governo per finanziare le spese del Paese. Si tratta di investimenti di breve durata, infatti la scadenza più essere di 3, 6 o 12 mesi. La breve durata comporta per gli investitori minori rischi e di conseguenza minori rendimenti rispetto agli altri titoli di Stato, come i BTP. Come investire in BOT a(informazioneoggi.it)La particolarità dei BOT è che sono titoli “zero coupon”, ossia senza cedola. Infatti, il loro rendimento non è definito in termini percentuali sul capitale investito, come avviene per gli altri titoli di Stato, ma è riconosciuto con la remunerazione a scarto di. In pratica, ...