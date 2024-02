Emiliano scrive a Meloni | ' paghiamo noi l' indotto' ex Ilva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il governatore della Puglia Michele, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giorgiae al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, proponendo che sia la Regione a pagare "i debiti di Acciaierie d'Italia verso le imprese tarantine dell': siamo disposti a mettere a disposizione la nostra liquidità derivante dagli avanzi vincolati - spiega- come abbiamo fatto durante la pandemia e per la crisi ucraina". La Regione quindi ribadisce la propria disponibilità "a mettere in campo misure ad hoc per consentire a queste imprese di non fallire, previa concessione da parte del governo di apposita deroga alla disciplina degli aiuti di Stato, e dell'autorizzazione con legge dello Stato all'utilizzo dell'avanzo derivante dal risultato di amministrazione della Regione Puglia". ...