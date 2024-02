Emanuel Lo e Samuel | chi sono il compagno e il figlio di Giorgia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Lo è ildi. Il coreografo e la famosa cantante siincontrati nel 2004 ed hanno unche si chiama: ecco tutte le informazioni sulla vita privata della co-conduttrice di Sanremo 2024.Lo è un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Chi è Emanuel Lo Iacono: il fidanzato (compagno, marito) di Giorgia, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024 durante la seconda serata ...Come spesso accade, una delle curiosità è sulla vita privata di Giorgia. La cantante ha un marito e un figlio, di cui ha parlato in più di un’occasione sia nelle interviste sia nelle canzoni. Il ...In un’intervista a Repubblica, Giorgia, la celebre cantante di 52 anni, ha condiviso riflessioni profonde sulla sua vita e il suo percorso amoroso con il 44enne Emanuel Lo, suo compagno da ben 20 anni ...