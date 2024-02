Elkann batte cassa a Mattarella per Stellantis Ma la toppa è peggio del buco

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Johncerca l’aiuto del Presidente della Repubblica Sergiosugli incentivi auto a. La missione diplomatica si è materializzata ieri con l’erede dell’Avvocato impegnato a Roma in una serie di faccia a faccia nei palazzi del potere. Incontri in agenda da tempo, precisano i beni informati, ma che cadono proprio mentre si esacerba lo scontro tra il gruppo franco-italiano e il governo Meloni.ha visto, dopo il confronto con il Capo dello Stato, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il governatore di Bankitalia Fabio Panetta per poi concludere con l’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi. Un bel giretto diplomatico, dove il presidente diavrebbe chiesto alle istituzioni di accantonare le ...

