Elezioni Pakistan | esplosioni alla vigilia del voto

Il 7 febbraio almeno Ventidue persone sono morte e trentasette sono rimaste ferite nel sudovest del Pakistan in due attentati compiuti vicino agli ... (internazionale)

Fra party - galere e nessun comizio - a decidere le elezioni in Pakistan sarà come sempre l’esercito

Islamabad è in pieno fermento, dicono. Regine dei salotti e re delle istituzioni fanno lucidare l’argenteria a specchio per accogliere, come sempre, ... (ilfoglio)