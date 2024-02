Elezioni a Firenze | Pd attacca Montanari M5S “Non può darci lezioni”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non pare esserci possibilità d'intesa, in vista dellecomunali di, fra Pd e M5S. L'assessore Andrea Giorgio, in quota Schlein, parlando di Tomaso, candidato sindaco per il M5S, ha detto: "Riguardo a Tomaso, fondatore dell'associazione '11 Agosto' in vista delle comunali, non sento di dover prenderedi sinistra da nessuno" L'articolo proviene daPost.