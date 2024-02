Elena Basile | Ennesimo linciaggio contro di me Querela dai Segre? Ecco cosa mi aspettavo da Liliana

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “”. Così ha replicato ad Affaritaliani.it l’ex ambasciatrice d’Italia in Ue, finita nella bufera per un video nel quale “interroga” la senatrice a vitasul motivo per cui si dispiacerebbe solo per il genocidio dei bambini ebrei e non anche per quello dei piccoli palestinesi. Segui su affaritaliani.it