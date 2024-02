Elena Basile e le accuse choc a Liliana Segre | “Vuole imitare i nazisti?” I figli | “Chieda scusa”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano – “Cara signora, i bambini palestinesi non la toccano?”. Così, ex ambasciatrice a Stoccolma e Bruxelles e ora opinionista su giornali e televisioni, si rivolge alla senatrice a vitain un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, nella quale ha circa 21mila follower.. Le parole di“Cara Signora– dice l’ex diplomatica – lei dice di non poter più dormire pensando ai bambini ebrei uccisi il 7 ottobre: ci racconta di come la sua memoria sia tormentata non solo nel giorno della memoria ma per 365 giorni da quello che ha vissuto nei campi di concentramento. Ma cara signora, possibile che lei sia tormentata solo da pensiero dei bambini ebrei? I bambini palestinesi non la toccano? Capisce che ci sono bambini mutilati ...