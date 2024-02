Electrolux | via ai licenziamenti unilaterali anche per Cerreto d' Esi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)d'Esi (Ancona), 7 febbraio 2024 –Italia, via agli esuberi. La direzione ha inviato al ministero del Lavoro, alle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Marche, all'Ispettorato del Lavoro, alle organizzazioni nazionali e locali dei lavoratori e alle associazioni di Confindustria nazionale e locali la comunicazione dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo di 168 impiegati e quadri. Iriguardanola sede did’Esi per ora ‘solo’ per 5 impiegati (ma sono stati dichiarati in esubero13 operai) le sedi di Susegana (34 unità), Porcia (73), Pordenone (13), Forlì (38) e Solaro Milano (5). Ciò viene spiegato dalla multinazionale svedese, alla luce del fatto che "il gruppo...

La multinazionale ha aperto la procedura per 5 impiegati per la sede fabrianese. Previsti esuberi anche per 13 operai di quello stabilimento. Attesa per l'incontro del 22 in ministero ...Electrolux pronta a licenziare 168 dipendenti nelle sedi italiane. Susegana perderà 34 lavoratori, Porcia 73, Pordenone 13, Forlì 38, Cerreto Ancona 5 e Solaro Milano 5.