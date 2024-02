Electrolux | licenzia in tutta Italia | tra Susegana | Porcia e Pordenone il benservito a 120 impiegati e manager

La multinazionale svedese ha inviato a Ministero e Regioni la comunicazione ufficiale dei tagli in Italia per i colletti bianchi ...Electrolux Italia ha avviato la procedura di licenziamento per 373 dipendenti in Italia, 46 dei quali nello stabilimento di Susegana (Treviso), di cui 30 impiegati. Lo riferiscono fonti dell'azienda s ...La multinazionale svedese ha ufficialmente aperto la procedura di licenziamento collettivo in sei sedi italiane ...