Electrolux | 38 dipendenti a rischio licenziamento a Forlì

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 –Italia ha inviato al ministero del Lavoro, all’Ispettorato del Lavoro e ai sindacati dei lavoratori una comunicazione di apertura della procedura dicollettivo di 168 impiegati, quadri e dirigenti. I licenziamenti riguardano numerose sedi della multinazionale specializzata nella realizzazione di elettrodomestici, tra le quali anche quella di, in viale Bologna, dove sono previsti 38 esuberi, suddivisi tra personale di produzione e personale impiegatizio. Nella comunicazione si legge che "il grupposta affrontando significative perdite di volumi in un quadro di flessione del mercato europeo, sceso al di sotto di 80 milioni di unità complessive, ossia con una diminuzione di circa il 12% rispetto al periodo pre-pandemico".

