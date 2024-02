Ecco le insidiose accuse nel processo a Ilaria Salis mentre in prigione le condizioni ora sono più umane

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il clamore mediatico e politico suscitato dalle immagini in ceppi diin un’aula di tribunale in Ungheria è certamente servito a migliorare le suedi detenzione, con un’attenzione particolare mostrata dal governo ungherese e qualche concessione fatta alla detenuta.ora può comunicare regolarmente con l’esterno del carcere e grazie a queste comunicazioni ha potuto ottenere anche alcune facilitazioni. Fra queste l’utilizzo di un phon per asciugarsi i capelli in cella dopo esserseli lavati. Il clamore mediatico in Ungheria con i media colpevolisti Lo stesso clamore mediatico complica invece l’aspetto più importante per il futuro della imputata italiana: l’iter processuale. Il caso era sostanzialmente ignoto all’opinione pubblica ungherese, ma da due settimane in tv, in radio, sui ...