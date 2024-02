Ecco la scaletta di stasera cantano in 15 Sul palco con Amadeus c’è Giorgia | “Magia”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda serata della 74esima edizione del Festival, in onda mercoledì 7 febbraio in diretta su Rai 1

La prima serata di Sanremo è andata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024 . Dopo 5 ore di diretta ... (leggo)

Solo 15 artisti si esibiranno ma verranno presentati dagli altri 15 colleghi “a riposo”. Ecco gli abbinamenti e l’ordine di ingresso ...Per la seconda serata del Festival, Amadeus sarà affiancato da Giorgia. Sul palco saliranno 15 degli artisti in gara, presentati dagli altri 15.Stasera si esibiranno 15 artisti in gara e verranno di nuovo annunciate le prime cinque posizioni in classifica ...