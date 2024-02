Ecco la lista degli epurati di Zelensky | un assista a Putin? Kiev può crollare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il repulisti di Volodymyr Zelenski sui vertici militari e politici dell'Ucraina non darebbe più forza al presidente, ma al suo rivale "per la vita" Vladimir. Sono questi i timorialleati internazionali diriguardo al "grande reset" deciso dal leader.non vuole più licenziare solo il capo delle Forze Armate Valery Zaluzhny, il generale considerato responsabile del fallimento della "controffensiva" sul fronte Est del Paese a quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa (e da molti indicato come possibile sostituto dello stesso presidente, in una fase di transizione verso la tregua con Mosca), ma anche altre alte sfere dell'esercito e del governo. Intervistato dalla Rai, è stato lo stessoad annunciare "un generale cambio di uomini alla guida del ...