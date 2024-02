Ecco la direzione di Asst Sette Laghi Micale da commissario a direttore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si presenta la rinnovatastrategica di, che sarà in carica per il prossimo triennio 2024-2025-2026. Alla guida ilgenerale Giuseppe, "promosso" dopo il periodo svolto dastraordinario. Al suo fianco tre nomi: due sono conferme, con Ugo Palaoro nel ruolo diamministrativo e Giuseppe Calicchio in quello disociosanitario. Novità invece per l’incarico disanitario, assegnato ad Adelina Salzillo che aveva già ricoperto ruoli dirigenziali inin passato. È stata proprio lei a delineare le sfide del polo ospedaliero, a partire dall’organizzazione dei Pronto Soccorso, con i ...