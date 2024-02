Ecco il “6 Kings Slam” | sei tennisti ricoperti d’oro per giocare in Arabia Saudita | c’è anche Sinner – Le cifre

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lo sportwashing dell’diventa sempre più smaccato e aggressivo. E l’ultimo esempio è il “6“: un torneo finto, artificiale, con cui Riad riuscirà a richiamare i migliori 6al mondo ricoprendoli letteralmente. Ci saranno, almeno questi i nomi annunciati in questi giorni, Novak Djokovic, Rafa Nadal (diventato pure ambasciatore del tennis), Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune. E pure l’azzurro Jannik, fresco vincitore degli Australian Open. Non si conoscono ancora le date dell’evento né il format della manifestazione d’esibizione: dovrebbe disputarsi a ottobre. Certamente, però, il montepremi sarà da capogiro: il quotidiano britannico Telegraph parla di un milione e mezzo di dollari di solo ...

Il Six King Slam potrebbe essere inserito tra i due Master 1000 di Shanghai (in programma il 2 ottobre) e di Parigi Bercy (dal 28 dello stesso mese), "oscurando" così i tornei minori previsti per quel ...