Eccellenze italiane | premio al manager Asl Ferrante

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ tra le cento personalitàche si sono distinte per i meriti e per il loro operato in diversi ambiti della società civile. Il Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Mario Nicola Vittorio, ha ricevuto a Roma presso la Sala Capitolare del Senatore della Repubblica il2024”, promosso da Assotutela e giunto alla decima edizione. Il prestigioso riconoscimento è riservato a illustri rappresentanti del mondo della magistratura, delle forze dell’ordine, della politica, dello spettacolo, dell’impegno civile, dell’informazione e della sanità. Tra gli insigniti del, selezionati dal Comitato Scientifico, oltre al Direttore Generale dell’ASL, i medici Franco Ionna, direttore del Dipartimento Maxillo Facciale e Maria ...